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Генпрокуратура: Выявлены очередные факты невозврата крупной валютной выручки от экспорта

Генпрокуратура: Выявлены очередные факты невозврата крупной валютной выручки от экспорта Генпрокуратура: Выявлены очередные факты невозврата валютной выручки от экспорта
Происшествия
26 ноября 2024 г. 13:05
Генпрокуратура: Выявлены очередные факты невозврата крупной валютной выручки от экспорта

Правоохранительные органы Азербайджана продолжают борьбу с предпринимателями, нарушающими требования о возврате в страну валютной выручки.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, новые уголовные дела были возбуждены прокуратурами Сумгайыта и Губинского района, а затем переданы для дальнейшего расследования в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

В частности установлено, что компании SOİL BOONS, Roksa, Betta Advertising Media и физические лица Байрам Мамедзаде и Эльхан Гурбанов, занимавшиеся экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, не вернули на свои счета в банках Азербайджана валютную выручку на общую сумму около 20 млн манатов.

Им предъявлены обвинения по статьям о невозвращении в крупном размере из-за рубежа иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору, а также о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Некоторые фигуранты помещены под надзор полиции, директора Roksa и Betta Advertising Media объявлены в розыск.

Расследование уголовных дел продолжается, принимаются необходимые меры в отношении других компаний и лиц, уличенных в невозврате экспортной выручки, заявили в Генпрокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracından gələn 20 milyon manata yaxın pulu Azərbaycana qaytarmayan şəxslər müəyyən edilib

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