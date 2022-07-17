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Генпрокуратура выступила с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы чиновниками

Генпрокуратура выступила с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы чиновниками Генеральная прокуратура выступила с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы должностными лицами в Лянкяране.
Происшествия
17 июля 2022 г. 13:16
Генпрокуратура выступила с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы чиновниками

Генеральная прокуратура выступила с заявлением по поводу утверждения об избиении школьницы должностными лицами в Лянкяране.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в некоторых социальных сетях и СМИ появилась информация об актах физического насилия в отношении ученицы 9-го класса школы № 4 со стороны заместителя главы Лянкяранской районной исполнительной власти Расили Алиевой и директора этой школы Егяны Аскеровой.

"Сообщаем, что в прокуратуре Лянкяранского района по данному факту незамедлительно начато расследование, получены объяснительные лиц, ставших свидетелями инцидента, назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия.

В краткие сроки, предусмотренные законодательством, будет обеспечено принятие необходимых решений и информирование общественности", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq məktəbli qızın vəzifəli şəxslər tərəfindən döyülməsi iddiası ilə bağlı açıqlama yayıb

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