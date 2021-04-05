Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями

В некоторых средствах массовой информации со ссылкой на отчет ”О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году“ появилась информация о направлении в Генпрокуратуру материалов проверок по нарушениям закона, допущенным в Государственном

В некоторых средствах массовой информации со ссылкой на отчет ”О деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2020 году“ появилась информация о направлении в Генпрокуратуру материалов проверок по нарушениям закона, допущенным в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Фонде господдержки развития СМИ, а также в структурном подразделении Национальной академии наук Азербайджана для дачи соответствующей правовой оценки.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, Генеральная прокуратура предоставила общественности подробную информацию по уголовным делам, расследуемым по фактам нарушений закона в Госкомитете и Фонде.

"Что касается деятельности Национальной академии наук, то в связи с выявленными нарушениями в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и в настоящее время ведется расследование. Общественность будет информирована о результатах расследования", - говорится в сообщении.