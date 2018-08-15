Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, представлявшихся сотрудниками Агентства продовольственной безопасности

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, воспользовавшихся именем Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в совместной информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и Генпрокуратуры отмечается о продолжении последовательных и целенаправленных мер, направленных на защиту здоровья населения и обеспечение продовольственной безопасности, как одного из основных приоритетов устойчивого социально-экономического развития в нашей стране под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Но, к сожалению, некоторые лица, пользуясь именем Агентства продовольственной безопасности, предъявляют необоснованные требования к деятельности представителей малого и среднего бизнеса, тем самым пытаяся подорвать авторитет государственного органа.

В результате совместных расследований, проведенных Агентством продовольственной безопасности и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, появились серьезные подозрения на то, что Рзаев Эльнур Гадир оглу и Велиев Сафар Магомед оглу в течение длительного времени, вступив в преступный сговор, представлялись владельцам продуктовых магазинов на территории Баку и различных районов республики в качестве сотрудников Агентства продовольственной безопасности, вымогали с них деньги, обещав не производить проверки в их объектах. В отношении обвиняемых по ст. 310 и 32.4, 312.2 УК вышеуказанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста.

На данный момент необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Обращаясь к гражданам страны и предпринимателям, Генпрокуратура Азербайджанской Республики просит лиц, столкнувшихся с подобными противозаконными действиями, связаться с "Горячей линией" 161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и по телефонам 361-11-76, 361-11-48, или же позвонить на "Горячую линию" 1003 Агентства продовольственной безопасности или по телефону 377-00-77.

В то же время хотим отметить, что незаконные действия лиц, пытающихся нанести ущерб авторитету государственных органов, будут решительно пресекаться и впредь", - отмечается в сообщении.