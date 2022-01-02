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Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 

Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих  2 января около 18 часов поступила информация об убийстве трех военнослужащих на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы.
Происшествия
2 января 2022 г. 21:06
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащих 

2 января около 18 часов поступила информация об убийстве трех военнослужащих на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы.

Как передает Report, на основании полученной информации Военная прокуратура и Госпогранслужба осмотрели место происшествия, а также провели другие необходимые процессуальные следственные действия.

Предварительное расследование показало, что военнослужащий действующей службы сержант Авезлы Эльхан Могаммед оглы по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия. Он умышленно убил своих сослуживцев, затем бросил оружие и скрылся с места происшествия.

В настоящее время принимаются меры по розыску Авезлы.

Военная прокуратура Губадлинского района возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация о ходе расследования.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: DSX-nin hərbi qulluqçularının öldürülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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