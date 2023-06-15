Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении в Лачыне

15 июня около 08 часов военнослужащие Республики Армения со своих позиций открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, несущим службу на пограничном контрольно-пропускном пунк

15 июня около 8 часов утра военнослужащие Республики Армения со своих позиций открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, несущим службу на пограничном контрольно-пропускном пункте, расположенном на территории Лачынского района. В результате военнослужащий ГПС, прапорщик Эльшан Рустамов получил пулевые ранения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сотрудники Следственного управления Генпрокуратуры, отдела криминалистики и Губадлинской военной прокуратуры проводят осмотр места происшествия и другие необходимые следственные действия.

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4 и 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; сопряженное с разбоем, вымогательством, терроризмом; или бандитизмом; по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), а также 214.2.1. 214.2.3 и 214.2.4 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией); повторно; с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия) УК. Ведется предварительное следствие.

Эльшан Рустамов госпитализирован, его состояние стабильное.

Подробности происшествия будут обнародованы после осмотра места происшествия и выполнения других следственных действий.