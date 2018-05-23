Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с вырубкой деревьев в лерикском лесу

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются серьезные меры по борьбе с нанесением вреда экономической среде, незаконной вырубке деревьев и других растений, незаконными деяниями по нарушению экологического баланса, а также с лицами, бросающими тень на широкомасштабные меры государства по улучшению экологического здоровья и охраны окружающей среды.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в ведомстве были рассмотрены материалы, поступившие из министерства экологии и природных ресурсов в связи с незаконной вырубкой под корень 75 деревьев различных пород и диаметров на территории лесничества Визазамин Лерикского учреждения по охране и восстановлению леса, а также нанесением природе ущерба в размере 6590 манатов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных и привлечения их к уголовной ответственности по уголовному делу по факту незаконной вырубки деревьев.

“Будут приняты самые серьезные меры по наказанию в соответствии с законом", - добавили в Генпрокуратуре.