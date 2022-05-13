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Генпрокуратура возбудила пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой лесов

Генпрокуратура возбудила пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой лесов Управлением внеуголовных производств по результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев лесных массивах, а также деревьев не входящих в лесной фонд в Гахском, Джалилабадском, Загатальском, Исмаиллинском и Лянк
Происшествия
13 мая 2022 г. 12:38
Генпрокуратура возбудила пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой лесов

Управлением внеуголовных производств по результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев лесных массивах, а также деревьев не входящих в лесной фонд в Гахском, Джалилабадском, Загатальском, Исмаиллинском и Лянкяранском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Самовольная вырубка деревьев в нарушение установленного законодательства, при халатном отношении должностных лиц, ответственных за защиту растений, повлекли причинение ущерба в размере более 72 тыс. манатов.

Уголовные дела, возбужденные по статьям 259.1, 259.2.4 и 314.1 направлены для расследования в прокуратуры соответствующих районов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı 5 cinayət işi başlanılıb

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