Генпрокуратура возбудила пять уголовных дел в связи с незаконной вырубкой лесов

Управлением внеуголовных производств по результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев лесных массивах, а также деревьев не входящих в лесной фонд в Гахском, Джалилабадском, Загатальском, Исмаиллинском и Лянк

Управлением внеуголовных производств по результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконной вырубки деревьев лесных массивах, а также деревьев не входящих в лесной фонд в Гахском, Джалилабадском, Загатальском, Исмаиллинском и Лянкяранском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



Самовольная вырубка деревьев в нарушение установленного законодательства, при халатном отношении должностных лиц, ответственных за защиту растений, повлекли причинение ущерба в размере более 72 тыс. манатов.



Уголовные дела, возбужденные по статьям 259.1, 259.2.4 и 314.1 направлены для расследования в прокуратуры соответствующих районов.