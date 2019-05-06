Генпрокуратура: Восстановление деятельности "Независимой вещательной и медиа компании ANS" не является предметом обсуждений

В некоторых СМИ распространилась информация о прекращении на оправдательных началах производства уголовного дела, расследуемого Следственным управлением по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры в отношении должностных лиц ООО "Независимая вещательная и медиа компания ANS".

Как сообщает Report, в связи с этим Генпрокуратура распространила заявление и опровергла информацию.

В заявлении отмечается, что решением Бакинского апелляционного суда от 29 июля 2016 года иск о прекращении деятельности телеканала ANS был удовлетворен, предоставленная компании лицензия аннулирована.