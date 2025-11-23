Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Генпрокуратура: Ведется объективное расследование по делу о пожаре в доме на Ясамале

    Происшествия
    • 23 ноября, 2025
    • 17:13
    Генпрокуратура: Ведется объективное расследование по делу о пожаре в доме на Ясамале

    Генеральная прокуратура Азербайджана призвала СМИ к использованию достоверных и официальных данных при освещении вопросов, связанных с пожаром в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе города Баку, в котором погибли три человека.

    Как передает Report, из обращения Генпрокуратуры следует:

    "Распространение непроверенной информации и деталей предварительного расследования, полученных из неофициальных источников, идет вразрез с правами потерпевших, вводит общество в заблуждение и мешает ходу следствия. Вся официальная и подтвержденная информация будет предоставлена в ближайшее время исключительно пресс-службой Генпрокуратуры".

    Ведомство призывает представителей СМИ и пользователей соцсетей при распространении информации о предварительном расследовании руководствоваться требованиями законодательства, ссылаться только на официальные источники и не допускать распространения информации, не имеющей правового основания и подтверждения.

    Также было указано, что проводится всестороннее объективное расследование уголовного дела в рамках закона.

    Ранее по делу о пожаре в качестве подозреваемого был задержан директор располагавшейся в данном жилом доме клиники Loft Dent Пашаев Бахруз Сахиб оглу.

    Отметим, что в результате происшествия погибли три человека, более 20 человек отравились дымом и были госпитализированы.

    Лента новостей