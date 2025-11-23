Генпрокуратура: Ведется объективное расследование по делу о пожаре в доме на Ясамале

Генеральная прокуратура Азербайджана призвала СМИ к использованию достоверных и официальных данных при освещении вопросов, связанных с пожаром в многоэтажном жилом доме в Ясамальском районе города Баку, в котором погибли три человека.

Как передает Report, из обращения Генпрокуратуры следует:

"Распространение непроверенной информации и деталей предварительного расследования, полученных из неофициальных источников, идет вразрез с правами потерпевших, вводит общество в заблуждение и мешает ходу следствия. Вся официальная и подтвержденная информация будет предоставлена в ближайшее время исключительно пресс-службой Генпрокуратуры".

Ведомство призывает представителей СМИ и пользователей соцсетей при распространении информации о предварительном расследовании руководствоваться требованиями законодательства, ссылаться только на официальные источники и не допускать распространения информации, не имеющей правового основания и подтверждения.

Также было указано, что проводится всестороннее объективное расследование уголовного дела в рамках закона.

Ранее по делу о пожаре в качестве подозреваемого был задержан директор располагавшейся в данном жилом доме клиники Loft Dent Пашаев Бахруз Сахиб оглу.

Отметим, что в результате происшествия погибли три человека, более 20 человек отравились дымом и были госпитализированы.