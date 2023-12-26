Генпрокуратура: В случае нарушений в ходе выборов будут приняты необходимые меры

В случае выявления нарушений в ходе избирательного процесса Генпрокуратурой Азербайджана будут предприняты меры в рамках законодательства.
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В своем выступлении генпрокурор отметил, что 2023 год имеет историческое значение, поскольку совпадает со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
На заседании коллегии было особо подчеркнуто, что в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами будет обеспечена полная защита прав граждан, а в случае выявления правонарушений в ходе избирательного процесса предприняты предусмотренные законодательством меры.
Прокуратура Азербайджана совместно с другими правоохранительными органами принимает необходимые меры в области охраны общественно-политической стабильности, усиления борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.
По итогам обсуждений члены коллегии высказали свои предложения, коллегией были приняты итоговые решения по ряду вопросов.
Завершая встречу, генпрокурор Кямран Алиев выразил уверенность в том, что прокуратура будет достойно выполнять возложенные на структуру обязательства.