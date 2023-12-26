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Генпрокуратура: В случае нарушений в ходе выборов будут приняты необходимые меры

Генпрокуратура: В случае нарушений в ходе выборов будут приняты необходимые меры В случае выявления нарушений в ходе избирательного процесса Генпрокуратурой Азербайджана будут предприняты меры в рамках законодательства.
Происшествия
26 декабря 2023 г. 17:21
Генпрокуратура: В случае нарушений в ходе выборов будут приняты необходимые меры

В случае выявления нарушений в ходе избирательного процесса Генпрокуратурой Азербайджана будут предприняты меры в рамках законодательства.

Как сообщает Report, об этом говорилось на прошедшем в ведомстве заседании коллегии под руководством генпрокурора Кямрана Алиева, посвященного итогам деятельности и предстоящим задачам.

В своем выступлении генпрокурор отметил, что 2023 год имеет историческое значение, поскольку совпадает со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

На заседании коллегии было особо подчеркнуто, что в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами будет обеспечена полная защита прав граждан, а в случае выявления правонарушений в ходе избирательного процесса предприняты предусмотренные законодательством меры.

Прокуратура Азербайджана совместно с другими правоохранительными органами принимает необходимые меры в области охраны общественно-политической стабильности, усиления борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

По итогам обсуждений члены коллегии высказали свои предложения, коллегией были приняты итоговые решения по ряду вопросов.

Завершая встречу, генпрокурор Кямран Алиев выразил уверенность в том, что прокуратура будет достойно выполнять возложенные на структуру обязательства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Prokurorluq: "Seçki zamanı hüquqpozmalara qarşı qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər görüləcək"

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