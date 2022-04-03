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Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадали

Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадали «3 апреля 2022 года около 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района города Баку, произошел взрыв.
Происшествия
3 апреля 2022 г. 05:53
Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадали

"3 апреля 2022 года около 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района города Баку, произошел взрыв.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На месте находятся представители прокуратуры, МВД, МЧС и других профильных ведомств. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия.

По предварительной информации, один человек погиб, 31 пострадали.

Дополнительная информация будет доведена до сведения общественности", - добавили в Генпрокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Bakıda partlayış zamanı 1 nəfər ölüb, 31 nəfər xəsarət alıb

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