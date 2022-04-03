Генпрокуратура: В результате взрыва в Баку погиб один человек, 31 пострадали

"3 апреля 2022 года около 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова Сабаильского района города Баку, произошел взрыв.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"На месте находятся представители прокуратуры, МВД, МЧС и других профильных ведомств. Следователи и криминалисты проводят необходимые следственные действия.
По предварительной информации, один человек погиб, 31 пострадали.
Дополнительная информация будет доведена до сведения общественности", - добавили в Генпрокуратуре.