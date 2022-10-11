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Генпрокуратура: В результате армянского террора в Гяндже нанесен материальный ущерб на миллионы манатов

Генпрокуратура: В результате армянского террора в Гяндже нанесен материальный ущерб на миллионы манатов "В результате армянского террора, совершенного в Гяндже, гражданским лицам был нанесен материальный ущерб на миллионы манатов".
Происшествия
11 октября 2022 г. 11:55
Генпрокуратура: В результате армянского террора в Гяндже нанесен материальный ущерб на миллионы манатов

"В результате армянского террора, совершенного в Гяндже, гражданским лицам был нанесен материальный ущерб на миллионы манатов".

Как передает Report, об этом старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров сообщил на круглом столе, посвященном 2-й годовщине террора, совершенного Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже.

"В результате разрушения и повреждения около 3875 жилых домов или квартир, 33 нежилых объектов (в том числе полных средних школы №4 и 29, детской поликлиники № 4, детских садов №10 и 52, музыкального колледжа) на общей площади 863 700 м² был нанесен материальный ущерб на миллионы манатов", - сообщил И.Сафаров.

В результате нападений 11 и 17 октября 2020 года шесть семей были полностью уничтожены: "В связи с указанными фактами 4, 11, 17 октября 2020 года возбуждены три уголовных дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проведены предварительные расследования".

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Версия на английском языке General Prosecutor's Office: Material damage from Armenian terrorism in Ganja estimated at millions of manats
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Gəncədə erməni terroru nəticəsində milyonlarla manat dəyərində maddi ziyan dəyib"

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