Генпрокуратура: В результате армянского террора в Гяндже нанесен материальный ущерб на миллионы манатов

"В результате армянского террора, совершенного в Гяндже, гражданским лицам был нанесен материальный ущерб на миллионы манатов".

"В результате армянского террора, совершенного в Гяндже, гражданским лицам был нанесен материальный ущерб на миллионы манатов".

Как передает Report, об этом старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров сообщил на круглом столе, посвященном 2-й годовщине террора, совершенного Арменией 11 октября 2020 года в Гяндже.

"В результате разрушения и повреждения около 3875 жилых домов или квартир, 33 нежилых объектов (в том числе полных средних школы №4 и 29, детской поликлиники № 4, детских садов №10 и 52, музыкального колледжа) на общей площади 863 700 м² был нанесен материальный ущерб на миллионы манатов", - сообщил И.Сафаров.

В результате нападений 11 и 17 октября 2020 года шесть семей были полностью уничтожены: "В связи с указанными фактами 4, 11, 17 октября 2020 года возбуждены три уголовных дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проведены предварительные расследования".