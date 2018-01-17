Генпрокуратура: в прошлом году к административной ответственности в Азербайджане были привлечены 53 должностных лица

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В 2017 году сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана были предприняты превентивные меры по борьбе с коррупцией".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев. Он отметил, что в прошлом году были выявлены 20 фактов административных нарушений, в связи с чем, согласно статьям 43, 44 и 54 Кодекса об административных правонарушениях, были приняты решения о начале производства по этим делам. Дела об административных правонарушениях были направлены на рассмотрение в соответствующие госорганы.

По словам К.Алиева, в результате 88 представлений, направленных в различные госорганы и отдельным должностным лицам об устранении и недопущении в дальнейшем выявленных правонарушений, к административной ответственности были привлечены 53 должностных лица.