Генпрокуратура: В период действия соглашения о прекращении огня армяне убили 400 азербайджанских солдат и 31 мирного жителя

"В период действия соглашения о прекращении огня, введенного на основании Бишкекского протокола от 12 мая 1994 года, до сентября 2020 года было возбуждено 918 уголовных дел в связи с преступлениями против населения Азербайджана, за этот период было

"В период действия соглашения о прекращении огня, введенного на основании Бишкекского протокола от 12 мая 1994 года, до сентября 2020 года было возбуждено 918 уголовных дел в связи с преступлениями против населения Азербайджана. За этот период было умышленно убито 400 военнослужащих и 31 гражданское лицо, совершено покушение на убийство 1042 военнослужащих и 69 гражданских лиц".

Как сообщает Report, об этом старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров сказал на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел о преступлениях, совершенных против Азербайджана армянскими вооруженными силами и незаконными армянскими вооруженными формированиями с 1988 года по настоящее время.

По словам Сафарова, принято решение о привлечении 305 человек в качестве обвиняемых по уголовным делам и заочном избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.