Генпрокуратура: В отношении ответственных лиц ООО избрана мера пресечения - арест

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Органами прокуратуры продолжаются мероприятия по защите труда, предотвращению нарушения пожарной- и техники безопасности, привлечения к ответственности допускающих халатность в работе ответственных лиц.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в Сумгайытской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по факту смерти от ожогов мастеров Мюсю Меликова, Акифа Гулиева, Ровшана Меликова и владельца автомобиля Фархада Рустамова 28 июля этого года в результате взрыва бензобака грузового автомобиля во время проведения на нем сварочных работ в авторемонтном цехе.

Следствие установило, что ответственные за пожарную безопасность должностные лица ООО грубо нарушили правила техники безопасности.

Ответственный за безопасность сварочных и других работ сотрудник ООО Эльчин Салманов был привлечен к ответственности по статье 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), решением суда в отношении него избрана мера пресечения – арест.

Также по делу в отношении директора ООО Сиявуша Гурбанзаде и ответственного за пожарную безопасность Гусейна Кязымова избрана мера пресечения – арест. Они объявлены в розыск ввиду их пребывания за пределами Азербайджана.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.