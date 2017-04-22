Генпрокуратура: В Мингячевире арестован муж, доведший жену до самоубийства

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В прокуратуре Мингячевира возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) по факту нанесения 19 апреля, жительницей Мингячевира Исмаиловой Айсель Халид гызы, 1977 года рождения, себе ножевого ранения в брюшную полость.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Расследование установило, что причиной, подтолкнувшей А. Исмайлову к попытке суицида, стало регулярное унижение чести и жестокое избиение со стороны мужа Исмайлова Эльданиза Аллахверян оглу.

На теле представленной судебно-медицинской экспертизе на обследование А. Исмайловой были обнаружены следы многочисленных травм.

Э. Исмайлов был привлечен к делу в качестве обвиняемого, ему инкриминирована выше названная статья. По решению суда, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.