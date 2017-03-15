Генпрокуратура: В Хырдалане возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пяти человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ На основе информации, поступившей в Абшеронскую районную прокуратуру в связи с обнаруженными 15 марта в 12 часов по адресу г.Хырдалан, 26-й квартал, дом 6, кв. 4 трупами пяти женщин, оперативно-следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и полиции с участием судмедэкпертов осмотрела тела и место происшествия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что с места происшествия были взяты вещественные доказательства, в том числе газовая колонка и выполнены прочие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что в ночь с 14-го на 15-ое марта, предположительно от отравления угарном газом, погибли проживавшие на съемной квартире по указанному адресу жительница Гянджи Аббасова Мелек Мубариз гызы 1992 г.р., жительницы Балакянского района Мусаева Нюбар Фазиль гызы 1974 г.р., Ханлаева Турана Вахид гызы 2000 г.р., Ханлаева Ламия Вахид гызы 1999 г.р. и Мусазаде Айтен Эльчин гызы 1993 г.р.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК, по делу назначены соответствующие экспертизы, в том числе судмедэкспертиза и судебно-техническая экспертиза.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.