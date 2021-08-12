Генпрокуратура: В этом году жертвами умышленных убийств в Азербайджане стали 33 женщины

Генеральная прокуратура Азербайджана выпустила с заявлением в связи со случаями насилия в отношении женщин.

Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением в связи со случаями насилия в отношении женщин.

Report представляет текст заявления:

"Психическое и физическое насилие в отношении женщин остается серьезной угрозой для здорового общества. К сожалению, только за первое полугодие этого года совершены умышленные убийства 33 женщин.

Самым большим препятствием в борьбе с насилием в отношении женщин является молчание!

Промолчав, не становитесь соучастником преступления! При столкновении со случаями насилия в отношении женщин немедленно обращайтесь в колл-центр "961" Генпрокуратуры!

#qadınzorakılığınasusma".