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Генпрокуратура: В этом году жертвами умышленных убийств в Азербайджане стали 33 женщины

Генпрокуратура: В этом году жертвами умышленных убийств в Азербайджане стали 33 женщины Генеральная прокуратура Азербайджана выпустила с заявлением в связи со случаями насилия в отношении женщин.
Происшествия
12 августа 2021 г. 12:07
Генпрокуратура: В этом году жертвами умышленных убийств в Азербайджане стали 33 женщины
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Генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением в связи со случаями насилия в отношении женщин.

Report представляет текст заявления:

"Психическое и физическое насилие в отношении женщин остается серьезной угрозой для здорового общества. К сожалению, только за первое полугодие этого года совершены умышленные убийства 33 женщин.

Самым большим препятствием в борьбе с насилием в отношении женщин является молчание!

Промолчав, не становитесь соучастником преступления! При столкновении со случаями насилия в отношении женщин немедленно обращайтесь в колл-центр "961" Генпрокуратуры!

#qadınzorakılığınasusma".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Bu il Azərbaycanda 33 qadın qəsdən öldürülüb"

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