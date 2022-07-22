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Генпрокуратура: В этом году возмещено ущерба на 106 млн 572 тыс. манатов

Генпрокуратура: В этом году возмещено ущерба на 106 млн 572 тыс. манатов В этом году по уголовным делам выплачено 106 миллионов 572 тысячи манатов.
Происшествия
22 июля 2022 г. 15:13
Генпрокуратура: В этом году возмещено ущерба на 106 млн 572 тыс. манатов

В этом году по уголовным делам выплачено 106 миллионов 572 тысячи манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на общем заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

Установлено, что по уголовным делам, по которым завершено предварительное следствие, нанесен материальный ущерб на сумму 137 408 000 манатов, из которых 77,6 процента, то есть 106 572 000 манатов, возмещено путем проведения следственных мероприятий.

По уголовным делам, завершенные прокуратурой, причинено 62 миллиона 169 тысяч манатов материального ущерба, из которых 87,5 процента, то есть 54 миллиона 405 тысяч манатов, возмещено путем проведения следственных мероприятий. Наложен арест на имущество на сумму 1 миллион 618 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Bu il cinayət işləri üzrə 106 milyon 572 min manat ziyan ödətdirilib"

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