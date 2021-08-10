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Генпрокуратура: В этом году возмещен ущерб на сумму более 41 млн манатов

Генпрокуратура: В этом году возмещен ущерб на сумму более 41 млн манатов По уголовным делам, расследованным органами прокуратуры в течение первого полугодия нынешнего года, обеспечено возмещение ущерба на сумму 41 миллион 72 тысячи 985 манатов.
Происшествия
10 августа 2021 г. 11:12
Генпрокуратура: В этом году возмещен ущерб на сумму более 41 млн манатов

По уголовным делам, расследованным органами прокуратуры в течение первого полугодия нынешнего года, обеспечено возмещение ущерба на сумму 41 миллион 72 тысячи 985 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"Генеральная прокуратура размещает в средствах массовой информации и социальных сетях информацию о цифрах, отражающих деятельность органов прокуратуры, с хэштегом #gununregemy. Эта цифра на сегодняшний день составляет 41 072 985.

Так, в первом полугодии 2021 года по уголовным делам, расследованным органами прокуратуры, было обеспечено возмещение ущерба на сумму 41 миллион 72 тысячи 985 манатов", - сообщили в Генпрокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Bu il 41 milyon manatdan çox ziyanın ödənilməsi təmin edilib"

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