Генпрокуратура: В этом году возмещен ущерб на сумму более 41 млн манатов

По уголовным делам, расследованным органами прокуратуры в течение первого полугодия нынешнего года, обеспечено возмещение ущерба на сумму 41 миллион 72 тысячи 985 манатов.

По уголовным делам, расследованным органами прокуратуры в течение первого полугодия нынешнего года, обеспечено возмещение ущерба на сумму 41 миллион 72 тысячи 985 манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"Генеральная прокуратура размещает в средствах массовой информации и социальных сетях информацию о цифрах, отражающих деятельность органов прокуратуры, с хэштегом #gununregemy. Эта цифра на сегодняшний день составляет 41 072 985.

Так, в первом полугодии 2021 года по уголовным делам, расследованным органами прокуратуры, было обеспечено возмещение ущерба на сумму 41 миллион 72 тысячи 985 манатов", - сообщили в Генпрокуратуре.