Генпрокуратура: В этом году в связи с банками в суды направлено 18 уголовных дел

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "В отчетный период превалировали уголовные дела в связи с жилищно-строительной сферой. В данной сфере на рассмотрение в суды направлено 9 уголовных дел в отношении 18 лиц".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев на пресс-конференции по итогам проделанной в первом полугодии работы.

По его словам, в этот период в связи с банковскими и небанковскими кредитными организациями в суды на рассмотрение направлены 18 уголовных дел в отношении 43 лиц:

"Обеспечена выплата гражданам 17 млн 610 тыс. манатов ущерба. Обеспечена выплата наличными 6 млн 860. тыс манатов за продажу квартир нескольким людям".

К.Алиев отметил, что в настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре ведется следствие по 117 уголовным делам: "Из них 16 связано с деятельностью ЖСК. 14 уголовных дел связано с банковским сектором, 7 - с камнем и щебнем и др. сферами".