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Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено

Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено 12:38 "Данные о погоде, скорости ветра в день учений были изучены. Следственные документы также показывают, что в тот день скорость ветра в районе составляла 16-17 метров в секунду. Скорость ветра не превышала разрешенные параметры".
Происшествия
20 декабря 2021 г. 13:04
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено

"Данные о погоде, скорости ветра в день учений были изучены. Следственные документы также показывают, что в тот день скорость ветра в районе составляла 16-17 метров в секунду. Скорость ветра не превышала разрешенные параметры".

Как сообщает Report, об этом на брифинге по предварительным результатам расследования уголовного дела по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы во время учебных полетов на авиационном полигоне “Гараэйбат” заявил заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры, являющийся также руководителем следственной группы, созданной в связи с крушением вертолета, советник юстиции Санан Пашаев.

Он отметил, что в движении вертолета по маршруту не было нарушений: "Просто пилоты должны были приземлиться против ветра. Пилоты не выполнили посадочную операцию в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Таким образом, авария произошла из-за того, что пилоты совершали посадку по направлению ветра. Если бы посадка совершалась в другом направлении, крушения не было бы".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Pilotlar eniş əməliyyatını istehsalçı zavodun təlimatlarına əsasən aparmayıblar"

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