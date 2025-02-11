Генпрокуратура: В Азербайджан возвращены $33 млн от экспорта сельхозпродукции

по шаблону - только районы и цифры сменила

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана $33 млн от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

На основании данных Государственного таможенного комитета о невозврате валютной выручки некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими за рубеж различную продукцию, органами прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, по которым ведется предварительное следствие.

"В результате мер, осуществленных прокуратурами города Ширван, а также Гусарского, Бардинского, Масаллинского, Товузского, Сиязанского, Шекинского, Шабранского и Кедабекского районов, на данный момент обеспечен возврат $33 млн (более 56 млн манатов по текущему курсу) на банковские счета в Азербайджана", - отмечает ведомство.

Генпрокуратура указывает, что необходимые процессуальные мероприятия в этом направляются продолжаются.