О нас

Генпрокуратура: В Азербайджан возвращены $33 млн от экспорта сельхозпродукции

Генпрокуратура: В Азербайджан возвращены $33 млн от экспорта сельхозпродукции по шаблону - только районы и цифры сменила
Происшествия
11 февраля 2025 г. 10:33
Генпрокуратура: В Азербайджан возвращены $33 млн от экспорта сельхозпродукции

В результате следственных мероприятий прокуратура обеспечила возврат на банковские счета Азербайджана $33 млн от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

На основании данных Государственного таможенного комитета о невозврате валютной выручки некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими за рубеж различную продукцию, органами прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, по которым ведется предварительное следствие.

"В результате мер, осуществленных прокуратурами города Ширван, а также Гусарского, Бардинского, Масаллинского, Товузского, Сиязанского, Шекинского, Шабранского и Кедабекского районов, на данный момент обеспечен возврат $33 млн (более 56 млн манатов по текущему курсу) на банковские счета в Азербайджана", - отмечает ведомство.

Генпрокуратура указывает, что необходимые процессуальные мероприятия в этом направляются продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aqrar məhsul ixracından əldə olunan 33 milyon dollar Azərbaycana qaytarılıb

Другие новости из категории

Продолжается суд по уголовному делу в отношении лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
Продолжается суд по уголовному делу в отношении лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
11 февраля 2025 г. 11:11
В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Баку
В Грузии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Баку
11 февраля 2025 г. 09:35
На Абшероне в 8-комнатном доме произошел пожар
На Абшероне в 8-комнатном доме произошел пожар
11 февраля 2025 г. 09:23
В Шамахы 27-летняя девушка задохнулась угарным газом 
В Шамахы 27-летняя девушка задохнулась угарным газом 
11 февраля 2025 г. 09:20
СГБ доставила из Иордании в Азербайджан Азера Багирова, обвиняемого в госизмене
СГБ доставила из Иордании в Азербайджан Азера Багирова, обвиняемого в госизмене
11 февраля 2025 г. 09:18
В Шамахы 27-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
В Шамахы 27-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
10 февраля 2025 г. 21:46
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
В Нахчыване обнаружены боеприпасы
ФотоВ Нахчыване обнаружены боеприпасы
10 февраля 2025 г. 18:09
В Баку мужчина ранил бывшую жену ножом
В Баку мужчина ранил бывшую жену ножом
10 февраля 2025 г. 18:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi