Генпрокуратура уличила очередную группу предпринимателей в невозврате валютной выручки в страну

Генеральная прокуратура Азербайджана выявила очередную группу предпринимателей, которые не вернули в страну валютную выручку на 24 млн манатов, полученную от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Генеральная прокуратура Азербайджана выявила очередную группу предпринимателей, которые не вернули в страну валютную выручку на 24 млн манатов, полученную от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

По материалам следствия, Ахмедов Яшар Октай оглу, Бурджалызаде Рахиль Вахид оглу, Нагиев Азиз Баладжа оглу, Гусейнли Муса Юнис оглу, Ашктораб Джавад Хабиб, Огуз Эркан, Рзаве Ариф Фахраддин оглу заключали договора об экспорте различной сельхозпродукции с зарубежными компаниями через свои компании - ООО T-Ekport, Mövlud98, Elektrodom, Sultan-1996 и Seymuroğlu, Ümüd 059 MMC, Aysan AS, Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim, Avalon S. Полученную валютную выручку в особо крупном размере они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, не вернули на счета уполномоченных банков в Азербайджане.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 208.2.1 и 208.2.2 (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям УК Азербайджана.