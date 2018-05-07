Генпрокуратура Украины запросит Азербайджан об экстрадиции подозреваемого в избиении депутата

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Генеральная прокуратура Украины в ближайшие дни намерена подать запрос в Азербайджан об экстрадиции Магомеда Саитова, подозреваемого в избиении украинского депутата Мустафы Найема".

Как передает Report, об этом в эфире телеканал "112 Украина" заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, генпрокуратура на данный момент рассматривает вопрос экстрадиции М.Саитова и поддерживает тесный контакт с азербайджанскими коллегами.

"Мы недавно заверили их, что намерены потребовать его выдачи, в связи с этим мы обратились с запросом о задержании и взятии под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей", - добавил Е.Енин.

Он подчеркнул, что, как правило, подобные процессы длятся несколько месяцев.

Напомним, что 30 апреля несколько людей в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема. Позже правоохранители задержали трех человек.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести. По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента. Полиция объявила его в розыск.

5 мая его задержали правоохранительные органы Азербайджана.