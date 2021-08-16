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Генпрокуратура: У Эльдара Гасанова не выявлено никаких заболеваний

Генпрокуратура: У Эльдара Гасанова не выявлено никаких заболеваний "В последнее время в некоторых социальных сетях и средствах массовой информации распространяется не соответствующая действительности информация о состоянии здоровья Эльдара Гасанова".
Происшествия
16 августа 2021 г. 15:22
Генпрокуратура: У Эльдара Гасанова не выявлено никаких заболеваний
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"В последнее время в некоторых социальных сетях и средствах массовой информации распространяется не соответствующая действительности информация о состоянии здоровья Эльдара Гасанова".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

"Он прошел обследование и лечение в военном госпитале Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, никаких заболеваний, препятствующих осуществлению уголовного преследования, обнаружено не было", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Eldar Həsənovun hər hansı xəstəliyi aşkar olunmayıb"

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