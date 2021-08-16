Генпрокуратура: У Эльдара Гасанова не выявлено никаких заболеваний

"В последнее время в некоторых социальных сетях и средствах массовой информации распространяется не соответствующая действительности информация о состоянии здоровья Эльдара Гасанова".

"В последнее время в некоторых социальных сетях и средствах массовой информации распространяется не соответствующая действительности информация о состоянии здоровья Эльдара Гасанова".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

"Он прошел обследование и лечение в военном госпитале Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, никаких заболеваний, препятствующих осуществлению уголовного преследования, обнаружено не было", - говорится в сообщении.