​Генпрокуратура: Существуют подозрения на то, что Фуад Гахраманлы призывал людей к религиозной экстремистской деятельности в Нардаране

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура распространила официальную информацию относительно задержания зампреда Партии народного фронта Азербайджана Фуада Гахраманлы.

Как сообщает Report, в официальном заявлении отмечается, что 8 декабря, связавшись по телефону с жителем Абшеронского района, не прошедшим юридическую регистрацию зампредом ПНФА Фуадом Гахраманлы, его пригласили в Следственное управление по тяжким делам Генпрокуратуры в качестве свидетеля по уголовному делу, расследуемому в Генпрокуратуре в связи с фактами, связанными с осуществлением вооруженной преступной группировкой 26 ноября 2015 года экстремистской деятельности в поселке Нардаран, нарушением общественного правопорядка, совершением терактов и других преступлений с летальным исходом. Однако из-за необходимости предоставления повестки в суд, сотрудники управления пригласили Ф.Гахраманлы для дачи показаний в качестве свидетеля, направив ему в официальном порядке по месту жительства повестку в суд.

Следствием было собрано достаточное количество доказательств, свидетельствующих о распространении Ф.Гахраманлы на собственной странице в facebook, начиная с сентября 2015 года, различных информаций, в которых он призывает граждан к неповиновению представителям власти, пытается разжечь религиозную ненависть и вражду среди различных течений ислама.

Существуют обоснованные подозрения на то, что своими призывами Ф.Гахраманлы пытался вовлечь людей в Нардаране в религиозную экстремистскую деятельность, религиозную дискриминацию.

Приобретена информация о том, что создав вместе с Талехом Багировым и другими сторонниками вооруженную экстремистскую группировку, Ф.Гахраманлы пытался оправдать совершенные в Нардаране под прикрытием религии тяжкие и особо тяжкие преступления. Он призывал людей силой изменить конституционный строй Азербайджанской Республики, выйти на площади и свергнуть власть, приглашал на продолжительные массовые акции протеста.

Ф.Гахраманлы обвиняется по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК. В его отношении принята мера пресечения в виде ареста.

"Распространенные некоторыми СМИ и через соцсеть сведения о якобы нарушении прав Ф.Гахраманлы при привлечении его к следствию и других процессуальных действиях, не отражают действительности. Все осуществленные в отношении Ф.Гахраманлы следственные действия производились с участием приглашенного им адвоката и каких-либо правонарушений при этом зарегистрировано не было", - говорится в официальной информации.