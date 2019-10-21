Генпрокуратура: Сотрудники полиции не допустили применения силы и насильственных действий

В прокуратуре города Баку была рассмотрена размещенная в некоторых СМИ, соцсетях и на странице в Facebook представляющегося председателем ПНФА Керимли Али Амиргусейн оглу информация о том, что во время проведения незаконного митинга 19 октября ему были нанесены телесные повреждения, а также обстоятельства оказания сопротивления представителям властей, пытавшимся предотвратить незаконные действия, сопровождающиеся грубым нарушением общественного порядка.

В поступившей в Report из пресс-службы Генпрокуратуры информации говорится, что 19 октября структура, именуемая Национальным советом, представляющийся председателем партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли, а также представленные в руководстве данной структуры лица и др. попытались провести несанкционированный митинг около станции метро "28 Мая" и нарушить общественный порядок.

Сотрудники правоохранительных органов столицы предотвратили незаконные действия, приняли предусмотренные законом соответствующие меры.

В ходе незаконной акции Али Керимли вышел из дома в направлении места проведения несанкционированного митинга, озвучивая открытые призывы. Несущие на территории службу сотрудники полиции усадили его в служебный автобус во избежание нарушения общественного порядка. Он не выполнил законные требования сотрудников полиции, употребил в их адрес нецензурные выражения, оказал им сопротивление и нанес телесные повреждения, а затем, оттолкнув сотрудников полиции, попытался выпрыгнуть из автобуса, в результате несколько раз ударился головой о дверь автобуса с железной решеткой. В результате он получил травму лба.

После он был доставлен в Хатаинское районное управление полиции, где ему тут же оказали первую медпомощь, он был осмотрен судмедэкспертом, никаких патологических явлений не обнаружено. Ему было сделано предупреждение, после чего А.Керимли был отпущен домой.

Сотрудники полиции, которые получили травмы из-за сопротивления А.Керимли, также были осмотрены судмедэкспертом.

Так, при предотвращении правонарушений и задержании лиц, совершивших административное или уголовное правонарушение и не следующих законным требованиям полиции, предусмотрено использование физической силы в уточненных законодательством пределах и средствами. При предотвращении известной незаконной акции сотрудники полиции не допустили нарушения данного законодательства, они не допустили применения силы и насильственных действий.