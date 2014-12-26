Генпрокуратура сделала заявление по поводу обыска в Бакинском бюро радио "Азадлыг"

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Генпрокуратуры приступили к обыску в Бакинском бюро радиостанции "Азадлыг" ("Свобода").

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространил официальный сайт радиостанции.

В информации отмечается, что по этому поводу представлено решение суда. Внутренние телефоны и интернет отключены.

В заявлении Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил информацию. Он отметил, что обыск производится сотрудниками Следственного управления по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры: "Обыск не связан с уголовным делом, возбужденным в отношении сотрудницы радиостанции Хадиджи Исмайловой. Он связан с уголовным делом, расследование которого ведется в Следственном управлении по расследованию тяжких преступлений".