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    Генпрокуратура сделала заявление по поводу обыска в Бакинском бюро радио "Азадлыг"

    Обыск не связан с уголовным делом, возбужденным в отношении сотрудницы радиостанции Хадиджи Исмайловой

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Генпрокуратуры приступили к обыску в Бакинском бюро радиостанции "Азадлыг" ("Свобода").

    Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространил официальный сайт радиостанции.

    В информации отмечается, что по этому поводу представлено решение суда. Внутренние телефоны и интернет отключены.

    В заявлении Report руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил информацию. Он отметил, что обыск производится сотрудниками Следственного управления по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры: "Обыск не связан с уголовным делом, возбужденным в отношении сотрудницы радиостанции Хадиджи Исмайловой. Он связан с уголовным делом, расследование которого ведется в Следственном управлении по расследованию тяжких преступлений". 

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