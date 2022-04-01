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Генпрокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам

Генпрокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам Генеральная прокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам.
Происшествия
1 апреля 2022 г. 11:24
Генпрокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам

Генеральная прокуратура сделала предупреждение двум новостным сайтам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе структуры.

"Генпрокуратура неоднократно обращалась к представителям СМИ с просьбой не распространять искаженную, не уточненную официальными госорганами информацию. К сожалению, некоторыми субъектами СМИ подобная информация распространяется без соблюдения профессиональной журналистской деятельности.

31.03.2022 года медиа-субъекты "gazet.az" и "manset.az" распространили не соответствующую действительности информацию, что в результате обрушения здания полной средней школы №3 в поселке Нехрам Бабекского района Нахчыванской АР погибли более 20 человек, ранено большое число людей.

С учетом этого указанным интернет-ресурсам было объявлено предупреждение, являющееся актом прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе структуры.

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