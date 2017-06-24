Генпрокуратура сделала предупреждение Акраму Гасанову за нанесение урона деловому имиджу банков

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Позиционирующий себя как эксперт в банковской сфере Акрам Гасанов был приглашен в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в связи с тем, что призывал вкладчиков забирать вклады из банков, заявляя о не подтвержденных фактами преступных деяниях в банках, создавал тем самым ажиотаж среди населения, отток вкладов из банков, возникновение проблемы ликвидности и, что, как следствие, приводило к вероятности нежелательных явлений в финансовой системе.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, потребовав, согласно требованиям закона АР "О прокуратуре", прекратить распространение предвзятой, вредящей деловому имиджу банков информации, А. Гасанову также сделали официальное предупреждение, что в отношении него примут предусмотренные законодательством более суровые меры, если он продолжит в будущем делать заявления схожего содержания и обнародовать подобную информацию.

В настоящее время ведется следствие причин распространения А. Гасановым идей и информации, целью которых является бросить тень на проводимые в банковской сфере реформы.