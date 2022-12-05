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Генпрокуратура: Руководитель "Кат Холдинг" обвиняется в присвоении крупной суммы

Генпрокуратура: Руководитель "Кат Холдинг" обвиняется в присвоении крупной суммы Руководитель ООО "Кат Холдинг" обвиняется в присвоении 3,5 млн манатов, принадлежащих иностранцу.
Происшествия
5 декабря 2022 г. 12:46
Генпрокуратура: Руководитель Кат Холдинг обвиняется в присвоении крупной суммы

Руководитель ООО "Кат Холдинг" обвиняется в присвоении 3,5 млн манатов, принадлежащих иностранцу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении учредителя и фактического руководителя ООО "Кат Холдинг" Эльчина Алекперова и директора компании Маила Ибадова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупных размерах, находится на рассмотрении в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Э.Алекперов обвиняется в получении путем мошенничества средств в размере 3 млн 520 тыс. 763 маната (2 млн 070 тыс. 745 долларов), принадлежащих гражданину Литовской Республики Повиласу Поциусу, а также в присвоении 1 млн 569 тыс. 404 манатов из общей суммы 1 млн 900 тыс. 128 манатов, выплаченных 34 лицами за покупку принадлежащих ООО "Кат Холдинг" квартир, и в других преступных деяниях.

Сообщается, что в ходе предварительного расследования по указанному уголовному делу причастность должностных лиц Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики к совершению указанных преступных действий, а также случаи хищения денежных средств или имущества, принадлежащего Агентству, не установлены.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Kat Holdinq"in rəhbəri əcnəbinin 3,5 milyon manatını mənimsəyib"

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