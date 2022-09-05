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Генпрокуратура: Решение по "Тертерскому делу" в отношении двух умерших незаконно

Генпрокуратура: Решение по "Тертерскому делу" в отношении двух умерших незаконно Решение в отношении двух умерших по "Тертерскому делу" незаконно.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 12:03
Генпрокуратура: Решение по Тертерскому делу в отношении двух умерших незаконно

Решение в отношении двух умерших по "Тертерскому делу" незаконно.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что решение о прекращении уголовного преследования по обвинению в государственной измене на не оправдательных основаниях от 19 декабря 2017 года в отношении Гусейнова Мехмана Телман оглу и Агазаде Эльхана Кемаледдин оглу в связи с их кончиной, является незаконным и необоснованным. Ввиду этого данные решения были ликвидированы генпрокурором. В отношении них будет проведено полное, всестороннее и объективное расследование по всем эпизодам и обеспечено принятие окончательного решения.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Tərtər işi"nə görə ölən şəxslərdən ikisi ilə bağlı qərar qanunsuzdur"

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