Генпрокуратура: Решение по "Тертерскому делу" в отношении двух умерших незаконно

Решение в отношении двух умерших по "Тертерскому делу" незаконно.

Решение в отношении двух умерших по "Тертерскому делу" незаконно.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что решение о прекращении уголовного преследования по обвинению в государственной измене на не оправдательных основаниях от 19 декабря 2017 года в отношении Гусейнова Мехмана Телман оглу и Агазаде Эльхана Кемаледдин оглу в связи с их кончиной, является незаконным и необоснованным. Ввиду этого данные решения были ликвидированы генпрокурором. В отношении них будет проведено полное, всестороннее и объективное расследование по всем эпизодам и обеспечено принятие окончательного решения.