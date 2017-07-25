Генпрокуратура рекомендовала родителям быть более внимательными к детям, особенно малолетним

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Общественность серьезно беспокоит возросшее в последнее время число смертей детей, выпавших с окон и балконов домов в результате безнадзорности по невнимательности и халатности родителей.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, 22 июля около 15:00 в Бинагадинском районе Баку Аманова Ругая Эльнур гызы, оставшись без надзора матери, выпала с 3-го этажа многоэтажного дома и была госпитализирована. 24 июля она скончалась в больнице.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 124.1. (убийство по неосторожности), по делу назначена экспертиза.

Сейчас по уголовному делу ведутся необходимые следственные мероприятия.

Для предотвращения подобных трагедий родителям рекомендуется быть более внимательными к детям, особенно малолетним.