Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети

"Как отмечалось вчера, в органах прокуратуры ведется разбирательство в связи с мыслями, высказанными братом шехида Сянаном Ахмедовым Сабухи Ахмедовым в первом видео".

"Как отмечалось вчера, в органах прокуратуры ведется разбирательство в связи с мыслями, высказанными братом шехида Сянаном Ахмедовым Сабухи Ахмедовым в первом видео".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В то же время полностью и всесторонне расследуются частности, указанные Сянаном Ахмедовым во втором видео. Общественность будет проинформирована о результатах.

Просим представителей СМИ и пользователей соцсетей, не допускать распространения непроверенной информации в связи с этим щепетильным вопросом", - сообщили в пресс-службе.