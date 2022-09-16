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Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети

Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети "Как отмечалось вчера, в органах прокуратуры ведется разбирательство в связи с мыслями, высказанными братом шехида Сянаном Ахмедовым Сабухи Ахмедовым в первом видео".
Происшествия
16 сентября 2022 г. 17:11
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети

"Как отмечалось вчера, в органах прокуратуры ведется разбирательство в связи с мыслями, высказанными братом шехида Сянаном Ахмедовым Сабухи Ахмедовым в первом видео".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В то же время полностью и всесторонне расследуются частности, указанные Сянаном Ахмедовым во втором видео. Общественность будет проинформирована о результатах.

Просим представителей СМИ и пользователей соцсетей, не допускать распространения непроверенной информации в связи с этим щепетильным вопросом", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Şəhid qardaşının sosial şəbəkədə yayılan birinci və ikinci videosu araşdırılır"

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