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​​​​​​​Генпрокуратура расследует информацию касательно Аваза Зейналлы

​​​​​​​Генпрокуратура расследует информацию касательно Аваза Зейналлы Генпрокуратура прокомментировала информацию о том, что журналист Аваз Зейналлы потребовал от семьи арестованного бизнесмена 20 тысяч манатов.
Происшествия
8 сентября 2022 г. 09:58
​​​​​​​Генпрокуратура расследует информацию касательно Аваза Зейналлы

Генпрокуратура прокомментировала информацию о том, что журналист Аваз Зейналлы потребовал от семьи арестованного бизнесмена 20 тысяч манатов.

В пресс-службе ведомства в ответ на запрос Report сообщили, что любая распространяемая в СМИ информация о факте преступления расследуется органами прокуратуры.

Отметим, что, по сообщению haqqin.az, 3 сентября журналист Аваз Зейналлы путем шантажа, угроз и клеветы, стал вымогать у семьи находящегося под арестом бизнесмена 20 тысяч манатов. А.Зейналлы оклеветал семью и детей находящегося под арестом бизнесмена.

А.Зейналлы удалось получить деньги у близких людей бизнесмена взамен на то, что он прекратит критику в его адрес. Однако, А.Зейналлы нарушил свое обязательство. Получив денежное вознаграждение, он продолжил оскорбления и критику в адрес бизнесмена. В ответ близкие родственники бизнесмена потребовали деньги обратно. В голосовом сообщении А.Зейналлы заявляет, что, напротив, пиарит бизнесмена и продолжит лепить из него образ "жертвы". Но, если семья возражает, он может вернуть оговоренную сумму. По информации сайта, Зейналлы вернул 20 тыс. манатов семье.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluqdan Əvəz Zeynallı açıqlaması: "Araşdırılır"

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