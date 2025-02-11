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Генпрокуратура расследует факты незаконного недропользования в Баку и Тертере

Генпрокуратура расследует факты незаконного недропользования в Баку и Тертере Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного недропользования на территориях Гарадагского, Бинагадинского и Хазарского районов города Баку, а также в Тертерском районе.
Происшествия
11 февраля 2025 г. 16:59
Генпрокуратура расследует факты незаконного недропользования в Баку и Тертере

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконного недропользования на территориях Гарадагского, Бинагадинского и Хазарского районов города Баку, а также в Тертерском районе.

Как сообщает Report, информацию распространила Генеральная прокуратура.

Управлением внеуголовного производства проведено расследование фактов нарушения правил охраны и использования недр, а также незаконного захвата земельных участков на указанных территориях.

Согласно предварительным данным, в результате незаконной деятельности по добыче пиленого камня, песчано-гравийной смеси, смешанного песка и горных пород природе причинен ущерб на сумму более 354 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, Следственное управление Генпрокуратуры и органы внутренних дел проводят расследование.

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Версия на азербайджанском языке Qanunsuz zəbt edilmiş ərazilərdə hasilat işlərinin aparılması faktları ilə bağlı cinayət işləri başlanıb

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