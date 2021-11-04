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Генпрокуратура: Расследование по делу должностных лиц Центральной научной библиотеки продолжается

Генпрокуратура: Расследование по делу должностных лиц Центральной научной библиотеки продолжается Расследуемое в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре уголовное дело по поводу незаконных действий должностных лиц ООО “Парк науки и технологий” Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) направлено в суд. Бывшему директор
Происшествия
4 ноября 2021 г. 19:32
Генпрокуратура: Расследование по делу должностных лиц Центральной научной библиотеки продолжается

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжается расследование уголовного дела относительно незаконных действий должностных лиц ООО “Парк науки и технологий” Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Бывшему директору данного ООО предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса и дело направлено в суд, в отношении других лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Кроме того, по фактам злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами Центральной научной библиотеки НАНА в Главном управлении продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующей статье Уголовного кодекса" , - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: "Hazırda Mərkəzi Elmi Kitabxananın vəzifəli şəxslərinin cinayət işinin istintaqı davam etdirilir"

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