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Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов

Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых , в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста
Происшествия
18 июня 2021 г. 11:05
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
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Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые меры для разоблачения на международной арене агрессивной сущности Республики Армения, превратившей терроризм в один из основных инструментов своей агрессивной политики путем его поддержки на государственном уровне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру.

Так, Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики было проведено расследование на основании опубликованной в ряде СМИ и социальных сетей информации о незаконном провозе оружия и военной техники в Республику Армения и оттуда в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Было установлено, что глава группы компаний «Ташир» Карапетян Самвел Саркисович, известный в Армении как «серый бизнесмен» и владелец «Royalsys Engineering» Давид Галустян, генеральный директор компании «KOMEX» Абрамян Ара Аршавирович и другие в целях снабжения Вооруженных сил Республики Армения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и военной техникой, в нарушение требований Таможенной конвенции о международных грузовых перевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе, в течении 2001-2021 годов посредством пассажирских самолетов, грузового самолета ВВС Армении Ил-76 ТД, а также приобретенного Ара Абрамяном грузового самолета "ИЛЮШИН-76ТД" организовывали контрабанду воздушным путем незаконно приобретенного крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств в Республику Армения и оттуда в оккупированный Арменией Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджанской Республики.

28 апреля 2021 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, следствие по делу поручено провести Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Карапетян Самвел Саркисович, Давид Галустян и Ара Абрамян были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 100.1, 218.1, 228.3, 279.1 и 206.4 Уголовного кодекса, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и все они объявлены в международный розыск.

В связи с вышеупомянутым уголовным делом Генеральная прокуратура направила запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран.

Генеральная прокуратура заявляет, что принимаются все возможные меры для привлечения к ответственности в соответствии с международным правом виновных в этих и других подобных преступлениях.

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