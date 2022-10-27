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Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду

Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду Генеральная прокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду.
Происшествия
27 октября 2022 г. 11:14
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду

Генеральная прокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, в заявлении говорится:

"5 октября 2020 года Вооруженными силами Армении была осуществлена первая ракетная атака на Барду, расположенную за пределами зоны боевых действий, в результате которой погибли 2 человека, в том числе 1 женщина и 1 мужчина, а 7 мирных жителей, в том числе 2 женщин и 5 мужчин, получили ранения.

8 октября 2020 года государство-агрессор осуществило вторую ракетную атаку на Барду, в результате которой 8 мирных жителей (мужчины) получили ранения различной степени тяжести.

27 октября 2020 года в результате ракетного обстрела села Гараюсифли Бардинского района погибли 5 человек, в том числе 3 женщины, 1 мужчина, 1 ребенок, ранения получили 14 человек, в том числе 7 женщин и 7 детей.

В результате ракетного и артиллерийского обстрела Бардинского района в указанные даты были умышленно убиты 7 человек, в том числе 4 женщины, 2 мужчин и 1 ребенок, ранены 29 человек, в том числе 9 женщин, 13 мужчин и 7 детей, нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам, жилым домам и другим постройкам, расположенным в городе.

По указанию военно-политического руководства Армении, целью обстрела густонаселенных районов города, в том числе мест компактного проживания гражданских лиц, было уничтожение большего числа человеческих жизней.

Генеральная прокуратура Азербайджана призывает международные организации и мировое сообщество в целом обеспечить верховенство международного права путем принятия мер правовой ответственности против Армении и ее военно-политического руководства, совершивших военные преступления, повлекшие за собой целенаправленное убийство гражданского населения Азербайджана, и тем самым преступления против мира и человечности".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq ermənilərin Bərdəyə raket hücumlarının ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

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