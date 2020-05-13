Генпрокуратура распространила заявление в связи с фактом коррупции

Лицо, незаконно продавшее построенные для членов Общественного объединения "Общество инвалидов по зрению Азербайджана" квартиры, было задержано в Украине и экстрадировано в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, возникли подозрения, что житель Баку Мазахир Насибов вступил в преступный сговор с должностными лицами ОО "Общество инвалидов зрения Азербайджана" и ИВ Наримановского района и совершив подлог, продал квартиры, предназначенные для инвалидов зрения 111 сторонним людям, нанеся урон на сумму 6,5 млн манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество) и 313 (служебный подлог), следствие продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

М.Насибов был объявлен в розыск из-за того, что укрывался от следствия.

В результате тесного сотрудничества с правоохранительными органами Украины Мазахир Насибов был задержан в Украине 11 мая 2020 года и экстрадирован в страну.

По делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.