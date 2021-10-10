Генпрокуратура распространила заявление о смерти полицейского

В районную прокуратуру поступила информация о том, что 10 октября в 02:00 в селе Бина Дараси Ходжавендского района было обнаружено тело сержанта Джабраильского районного отдела полиции Тогрула Мадатли, 1998 года рождения.

В районную прокуратуру поступила информация о том, что 10 октября в 02:00 в селе Бина Дараси Ходжавендского района было обнаружено тело сержанта Джабраильского районного отдела полиции Тогрула Мадатли, 1998 года рождения.

Об этом по запросу Report сообщили из пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

В ходе расследования выяснилось, что Т.Мадатли выехал в Ходжавендский район вне службы по причинам, неизвестным следствию, и скончался от удара электрического тока в селе Бина Дараси района.