О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генпрокуратура распространила заявление о смерти полицейского

Генпрокуратура распространила заявление о смерти полицейского В районную прокуратуру поступила информация о том, что 10 октября в 02:00 в селе Бина Дараси Ходжавендского района было обнаружено тело сержанта Джабраильского районного отдела полиции Тогрула Мадатли, 1998 года рождения.
Происшествия
10 октября 2021 г. 13:06
Генпрокуратура распространила заявление о смерти полицейского

В районную прокуратуру поступила информация о том, что 10 октября в 02:00 в селе Бина Дараси Ходжавендского района было обнаружено тело сержанта Джабраильского районного отдела полиции Тогрула Мадатли, 1998 года рождения.

Об этом по запросу Report сообщили из пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.

В ходе расследования выяснилось, что Т.Мадатли выехал в Ходжавендский район вне службы по причинам, неизвестным следствию, и скончался от удара электрического тока в селе Бина Дараси района.

По факту в Ходжавендской районной прокуратуре ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq polis ölümü ilə bağlı məlumat yayıb

Экслюзивные новости

Герои Гадрута
ФотоГерои Гадрута
9 октября 2021 г. 17:51
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
Пакистан хочет видеть больше азербайджанской продукции на своем рынке
9 октября 2021 г. 10:39
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
Воины-освободители Гадрута: Мы шли к победе, взбираясь по горным склонам
9 октября 2021 г. 10:02
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
Минфин озвучил позицию по участию в дополнительной капитализации ЧБТР
8 октября 2021 г. 13:08
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
Министр молодежи и спорта Украины: Работаем над новым планом действий в рамках соглашения с Азербайджаном
7 октября 2021 г. 15:02
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
Чавушоглу: Совместные военные учения Турции и Азербайджана не направлены против других
7 октября 2021 г. 11:09
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
Багдад Амреев: Зангезурский коридор выведет грузоперевозки на более высокий уровень
6 октября 2021 г. 20:10
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
Сафа Мирзоев: В Милли Меджлисе состоятся три заседания в связи с Днем независимости
6 октября 2021 г. 12:26
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
Ирак ищет возможности закупать газ из Азербайджана
5 октября 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi