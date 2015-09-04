​Генпрокуратура распространила заявление в связи с фактом гибели человека при землетрясении в Гейчайском районе

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Генпрокуратура распространила официальное заявление в связи с фактом гибели человека при землетрясении в Гейчайском районе.

Как сообщает Report, в связи с информацией, поступившей в Гейчайскую районную прокуратуру из районного отделения полиции касательно гибели попавшей под напряжение 4 сентября в 10:55 жительницы села Меликкенд Ругийи Ибадовой 1987 г.р., был произведен осмотр трупа и места происшествия, назначена судмедэкспертиза и другие обязательные процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что утром 4 сентября при попытке привести в действие установленный в арыке мотор для орошения приусадебного участка Р.Ибадова попала под напряжение и упала в арык глубиной 20 см. В результате происшествия Р.Ибадова скончалась.

По факту в районной прокуратуре продолжается соответствующее расследование. Рассматривается также версия касательно связи происшествия с землетрясением.