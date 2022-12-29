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Генпрокуратура распространила информацию о совершившем самосожжение в Агдаше

Генпрокуратура распространила информацию о совершившем самосожжение в Агдаше Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала информацию о совершившем самосожжение человеке в Агдаше.
Происшествия
29 декабря 2022 г. 21:27
Генпрокуратура распространила информацию о совершившем самосожжение в Агдаше

Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала информацию о совершившем самосожжение человеке в Агдаше.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, поджегший себя в Агдашской районной центральной больнице Раван Фаталиев, 1983 года рождения, вообще не был участником войны и ему не была назначена инвалидность в связи с войной.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о самосожжении участника карабахской войны.

В ходе предварительного расследования установлено, что Р. Фаталиев совершил самосожжение в связи с выплатой пенсии, на руках и лице потерпевшего имеются ожоги первой степени, состояние его стабильное и удовлетворительное.

По факту в Агдашской районной прокуратуре ведется расследование.

"Вновь призываем представителей СМИ и пользователей социальных сетей распространять информацию, касающуюся таких деликатных тем, только после уточнений", - добавили в Генпрокуратуре.

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