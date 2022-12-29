Генпрокуратура распространила информацию о совершившем самосожжение в Агдаше

Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовала информацию о совершившем самосожжение человеке в Агдаше.
Как сообщили
Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о самосожжении участника карабахской войны.
В ходе предварительного расследования установлено, что Р. Фаталиев совершил самосожжение в связи с выплатой пенсии, на руках и лице потерпевшего имеются ожоги первой степени, состояние его стабильное и удовлетворительное.
По факту в Агдашской районной прокуратуре ведется расследование.
"Вновь призываем представителей СМИ и пользователей социальных сетей распространять информацию, касающуюся таких деликатных тем, только после уточнений", - добавили в Генпрокуратуре.