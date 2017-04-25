Генпрокуратура распространила информацию касательно убийства заведующей товузским филиалом "Азерсыгорта"

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Генпрокуратура и министерство внутренних дел распространили официальную информацию об убийстве заведующей филиалом Государственной страховой коммерческой компании "Азерсыгорта" в Товузском районе.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел и прокуратуры неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, преступление было раскрыто по "горячим следам".

Так, 22 апреля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в служебном кабинете было обнаружено тело заведующей товузским филиалом Государственной страховой коммерческой компании "Азерсыгорта" Раи Байрамовой. На теле были выявлены следы насилия.

На основе указанной информации оперативная группа с участием сотрудников прокуратуры и полиции осмотрела в присутствии судмедэксперта тело и место преступления. Были взяты вещественные доказательства, отпечатки пальцев и выполнены другие необходимые неотложные процедурные действия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК и назначены соответствующие экспертизы.

В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий 24 апреля в качестве подозреваемого был задержан и привлечен к следствию главбух указанного филиала, местный житель Видади Велиев.

Хотя на предварительном этапе следствия В.Велиев пытался уйти от ответственности и направить следствие в другом направлении, затем он признался в содеянном и представил следствию орудие преступления и другие вещественные доказательства.

Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия по делу продолжаются.