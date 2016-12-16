Генпрокуратура: Проводятся необходимые меры в связи с экстрадицией Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными подразделениями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете среди стран, по которым он путешествовал, помимо Азербайджана и Армении указал Нагорный Карабах как независимое государство. Помимо этого 6 апреля и 29 июня 2016 года делал публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая "независимость" режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В сообщении говорится, что по факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, А.Лапшин был задержан. В настоящее время проводятся необходимые меры в связи с экстрадицией Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан.

Напомним, что Лапшин ранее был включен МИД Азербайджана в список нежелательных лиц в связи с незаконным посещением оккупированных территорий Азербайджана.