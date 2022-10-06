Генпрокуратура: Предварительное расследование по 4 уголовным делам по Товузским боям завершено

12:00

Проведено предварительное расследование по четырем уголовным делам, возбужденным по Товузским боям.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник генпрокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров на брифинге Генпрокуратуры и Министерства иностранных дел, посвященном преступлениям, совершенным вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года по сей день.

Он сообщил, что 14-16 июля 2020 года в результате обстрела территорий Товузского и Газахского районов из различного огнестрельного оружия и минометов погиб один человек, шестерым гражданским лицам в Газахском районе был причинен материальный ущерб, разрушены дома 65 жителей Товузского района.

"В июле 2020 года в результате армянской агрессии на государственной границе в направлении Товузского района было убито 12 военнослужащих (статья умышленное убийство), совершено покушение на убийство 65 военнослужащих", - заявил он.