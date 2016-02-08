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    Генпрокуратура: Против негативных случаев будут предприниматься более действенные меры

    Обеспечивается периодическое информирование общественности посредством СМИ

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Осуществляются мероприятия в соответствии с указаниями, данными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в целях предотвращения искусственного повышения цен и создания дефицита товаров, монополии, обмана потребителей и других случаев злоупотребления".

    Об этом на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. 

    "В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре и Государственной службой по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики, осуществляются неотложные превентивные, административные, а также следственно-оперативные мероприятия против подобных случаев, обеспечивается периодическое информирование общественности посредством СМИ.  Против негативных случаев впредь будут предприниматься более действенные меры", - подчеркнул Э.Султанов.

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