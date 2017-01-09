Генпрокуратура прокомментировала сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ANS

Эльдар Султанов: "Распространенные некоторыми СМИ сообщения по этому поводу не соответствуют действительности"

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Генпрокуратуре не возбуждали уголовное дело в отношении руководства телеканала ANS, лицензия которого была аннулирована.

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, распространенные некоторыми СМИ сообщения по этому поводу не соответствуют действительности.

"Так, к расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры уголовному делу, связанному с шагами действующих долгое время в возглавляемых Фетхуллахом Гюленом учебных заведениях в Азербайджанской Республике и других структурах приверженцев организации "Hizmet harekatı", пытающихся посеять социальную и религиозную вражду под видом исполнения религиозных обрядов, были также внесены собранные в Генпрокуратуре факты касательно пропагандирующих терроризм призывов должностных лиц компании и пр.

На данное время необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются".